Прекращение огня и коридор безопасности: итоги переговоров Путина и Эрдогана

Состоявшиеся накануне консультации продолжались более шести часов и завершились согласованием позиций относительно урегулирования в Сирии.

Сначала президенты пообщались в формате тет-а-тет, а затем к ним присоединились остальные члены делегаций.

В итоге этого переговорного марафона принят совместный документ по ситуации в Идлибе.

"В нем изложены те решения, которые мы вместе с президентом Турецкой республики господином Эрдоганом выработали в ходе сегодняшних более шестичасовых консультаций", - сказал Путин.

Стороны согласились прекратить все боевые действия по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта. Также решено создать коридор безопасности и начать совместное патрулирование вдоль трассы М-4.

Другие подробности - в нашем видео.

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