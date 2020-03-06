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Прекращение огня и коридор безопасности: итоги переговоров Путина и Эрдогана

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200306/29445012/prekraschenie-ognya-i-koridor-bezopasnosti-itogi-peregovorov-putina-i-erdogana.html

Состоявшиеся накануне консультации продолжались более шести часов и завершились согласованием позиций относительно урегулирования в Сирии.

Сначала президенты пообщались в формате тет-а-тет, а затем к ним присоединились остальные члены делегаций.

Освобожденный от боевиков сирийский город Мааррат-эн-Нууман.
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Идлиб, первый день после переговоров Путина и Эрдогана: ситуация стабильна

В итоге этого переговорного марафона принят совместный документ по ситуации в Идлибе.

"В нем изложены те решения, которые мы вместе с президентом Турецкой республики господином Эрдоганом выработали в ходе сегодняшних более шестичасовых консультаций", - сказал Путин.

Стороны согласились прекратить все боевые действия по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта. Также решено создать коридор безопасности и начать совместное патрулирование вдоль трассы М-4.

Другие подробности - в нашем видео.

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