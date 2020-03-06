Прекращение огня и коридор безопасности: итоги переговоров Путина и Эрдогана

Сначала президенты пообщались в формате тет-а-тет, а затем к ним присоединились остальные члены делегаций.
В итоге этого переговорного марафона принят совместный документ по ситуации в Идлибе.
"В нем изложены те решения, которые мы вместе с президентом Турецкой республики господином Эрдоганом выработали в ходе сегодняшних более шестичасовых консультаций", - сказал Путин.
Стороны согласились прекратить все боевые действия по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта. Также решено создать коридор безопасности и начать совместное патрулирование вдоль трассы М-4.
Другие подробности - в нашем видео.
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