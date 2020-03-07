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Захарова: Россия обеспокоена заявлениями США по Договору по открытому небу

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https://ru.sputnik.md/video/20200307/29439621/Zakharova-Rossiya-obespokoena-zayavleniyami-SShA-po-Dogovoru-po-otkrytomu-nebu.html

Официальный представитель российского МИД-а Мария Захарова подчеркнула, что американцы считают Договор "разменной монетой во внутриполитических играх".

Москва серьезно обеспокоена заявлениями ряда американских политиков по Договору по открытому небу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что США используют соглашение как "разменную монету во внутриполитических играх".

Россия и США подписали Договор по открытому небу в 1992 году. Он является важной мерой по укреплению доверия и безопасности в Европе. В октябре 2019 года американские СМИ сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность выхода из соглашения. Однако официальных заявлений пока сделано не было.

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