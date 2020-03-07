Необычная профессия для девушки: к чему привела любовь к собакам в детстве

В детстве героиня сюжета Sputnik Молдова хотела стать певицей, но судьба решила иначе – свою роль в жизни Марины Ивасюк сыграла любовь к собакам, которых у нее было много.

В преддверии 8 марта Sputnik Молдова продолжает серию сюжетов о необычных профессиях, которые выбрали молдавские женщины. В этот раз видео посвящено 23-летней Марине Ивасюк. Несмотря на свой молодой возраст она уже порядка трех лет работает инспектором-кинологом в Пограничной полиции Молдовы. К слову, она единственная женщина в Погранполиции страны. Напарница Марины - бельгийская овчарка по кличке Бэйси. Вместе они участвуют в спецоперациях по поиску наркотиков и задержанию преступников. В копилке этого женского патруля и призовые места на нескольких соревнованиях.

Свою профессию Марина очень любит и гордится. Отвечая на вопрос, как она бы отнеслась, если бы ее будущие дети выбрали работу инспектора-кинолога, героиня нашего сюжета отметила, что поддержит такое решение.

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