Оригинальное поздравление дамам от актеров театра имени Чехова – видео

Все цветы, все улыбки, все теплые слова в этот день – для милых дам. Всем дочкам, сестрам, любимым, женам, мамам, бабушкам, родственницам, подругам актеры знаменитого театра имени Чехова адресовали к Международному женскому дню самые теплые слова поздравлений.

В оригинальной форме они исполнили современный сингл, отыграв каждую реплику не хуже, чем на сцене.

Современный ритм и весеннее настроение, любовь к представительницам прекрасного пола и благодарность за то, что они, как никто могут воодушевить мужчин, дать им радость и свет в жизни – таким содержанием наполнен видеоролик, который сняли в 8 марта "чеховцы". Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. С праздником, милые дамы!

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