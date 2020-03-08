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О чем мечтают операторы службы 112 - видео

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200308/29381155/o-chem-mechtayut-operatory-sluzhby-112.html

Среди сотрудников службы — 52 женщины. Их работа эмоционально очень сложна, и 8 марта для них — особенный повод для радости и отдыха. Мы узнали, о чем мечтают эти сильные женщины.

В Национальной единой службе экстренных вызовов 112 работают 82 оператора, которые трудятся, обеспечивая безопасность и защиту жителям Республики Молдова.

О чем мечтают женщины-операторы в Международный женский день?

"По крайней мере с тех пор, как я стала мамой, думаю, что самый большой, самый дорогой подарок, это чтобы вся моя семья была здорова и тогда все достижимо", - говорит одна из операторов, Татьяна.

"Быть вместе с мужем, с ребенком, здоровье. Думаю, что это самое важное", - согласна еще одна Татьяна, ее коллега.

Для Аны Карпович, специалиста по связям с общественностью Национальной единой службы экстренных вызовов 112, этот день лично у нее связан с мамой. "Мне очень хотелось бы увидеться с нею в этот день, поздравить. Желаю всем мамам, женам и тем, кто готовится стать мамой, радости в этот день, и пронести ее через каждый день в году., Желаю радости от общения с близкими и конечно, много здоровья", - говорит она.

По случаю праздника наступающего операторы обратились ко всем женщинам с поздравлениями.

Согласно данным Национальной службы экстренных вызовов, в прошлом году диспетчеры обработали более 3,2 миллиона звонков или около 9 тысяч в день.

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