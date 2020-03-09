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Италия: карантин по коронавирусу затронул четверть населения страны

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200309/29468206/italia-milano-kontrol-vokzal-karantin-koronavirus.html

Максимально высокие меры предосторожности перед лицом все более распространяющейся в стране инфекции ввел накануне премьер-министр Джузеппе Конте.

В понедельник утром силы безопасности проверяли пассажиров на центральном вокзале Милана на наличие корнавируса. Это одна из составляющих разнообразных карантинных мер, которые введены в 15 провинциях в попытке остановить быстрое распространение COVID-19.

В воскресенье премьер-министр Италии Джузеппе Конте ввел ограничения, которые затрагивают четверть населения Италии, в том числе провинции Ломбардия, Венеция, Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Тревизо, Римини, Пезаро, Урбино, Алессандрия, Асти, Новара, Вербано-Кузьо-Оссола, Верчелли и Падуя.

Согласно новому указу, никто не сможет въехать или покинуть эти районы. Культурные и спортивные учреждения были закрыты, в том числе горнолыжные курорты.

Ограничения, которые затрагивают 16 миллионов человек, будут действовать до 3 апреля.

Италия переживает самую крупную вспышку COVID-19 за пределами Азии. По данным официальных лиц, число смертей от коронавируса в Италии выросло на 133 до 366.

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