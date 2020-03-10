В Молдове отменили массовые мероприятия из-за коронавируса - видео

Коронавирус "добрался" и до Молдовы. Чтобы минимизировать риски и последствия его распространения власти страны инициировали комплекс предупредительных мер.

Во вторник оперативный штаб, созданный при Национальном агентстве общественного здоровья, принял решение о временном запрете всех массовых мероприятий в стране.

В Молдове по данным Министерства здравоохранения зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

Первый случай был выявлен у 48-летней жительницы Молдовы, вернувшейся с заработков из Италии. Ее экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии в РКБ.

Большинство пассажиров, прибывших из Италии на том же самолете, что и пациентка, были идентифицированы и обследованы.

Кроме того под наблюдением врачей находятся еще 5 тысяч человек. Чтобы минимизировать риски и последствия распространения коронавируса, власти страны инициировали комплекс мер, в стране объявлен "оранжевый код" эпидемиологической опасности.

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