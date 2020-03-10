Ветеран США о своей мечте попасть на Парад победы в Москве — видео

Сержант Стивен Мельникофф - ветеран Второй мировой войны из США. Он участвовал в боях на Омаха-бич во время высадки в Нормандии и присутствовал на исторической встрече союзников на Эльбе.

Недавно ветерану исполнилось сто лет.

Стивен расстраивается, что его соотечественники мало знают о том времени, поэтому у себя в США он часто выступает перед детьми с рассказами о войне.

Американский ветеран с нетерпением ждет поездки в Москву на празднование 75-летия Победы.

Все желающие также могут отправить ему письма в рамках акции #ПочтаПобеды, приуроченной к годовщине Великой Победы.

Адрес для отправки: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1, Стивену Мельникоффу.

Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте по адресу: pochtapobedy@rttv.ru