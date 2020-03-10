США выдвинули новое условие России для продления СНВ-3

Зато выдвигая дополнительные условия для его продления.
Госдепартамент США выразил желание, чтобы договор охватывал не только предусмотренные ныне военные средства, но и "спектр новых российских систем вооружений, которые разрабатываются и которые не подпадали бы под действие СНВ-3".
Глава Комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что подобная инициатива неприемлема.
"Ограничения, распространяемые на ведущиеся, но не завершенные НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – ред.), будь то российские или американские, в принципе исключены и не подлежат обсуждению ни сейчас, ни в будущем", – отметил парламентарий.
Одностороннее включение новейших видов гиперзвукового вооружения РФ, таких как, например, "Посейдон" или "Буревестник", в соглашение, которое может прийти на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), невозможно, потому что эти системы разрабатываются в России в ответ на развертывание глобальной системы ПРО США, от которой Вашингтон не собирается отказываться, заявил военный эксперт, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
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