США выдвинули новое условие России для продления СНВ-3

Срок действия единственного действующего соглашения об ограничении вооружения между Москвой и Вашингтоном истекает в феврале 2021 года, но Белый дом пока не торопится садиться за стол переговоров.

Зато выдвигая дополнительные условия для его продления.

Госдепартамент США выразил желание, чтобы договор охватывал не только предусмотренные ныне военные средства, но и "спектр новых российских систем вооружений, которые разрабатываются и которые не подпадали бы под действие СНВ-3".

Глава Комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что подобная инициатива неприемлема.

"Ограничения, распространяемые на ведущиеся, но не завершенные НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – ред.), будь то российские или американские, в принципе исключены и не подлежат обсуждению ни сейчас, ни в будущем", – отметил парламентарий.

Одностороннее включение новейших видов гиперзвукового вооружения РФ, таких как, например, "Посейдон" или "Буревестник", в соглашение, которое может прийти на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), невозможно, потому что эти системы разрабатываются в России в ответ на развертывание глобальной системы ПРО США, от которой Вашингтон не собирается отказываться, заявил военный эксперт, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Другие подробности - в нашем видео.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK