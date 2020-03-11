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"ЕАЭС работает": Путин поблагодарил Назарбаева за идею Союза - видео

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https://ru.sputnik.md/video/20200311/29490686/vladimir-putin-poblagodaril-nursultana-nazarbaeva-za-vklad-v-sozdanie-eaes.html

Глава России Владимир Путин принял во вторник в Кремле Нурсултана Назарбаева, первого президента Казахстана. О чем говорили, смотрите в нашем видео.

Владимир Путин назвал отношения между Россией и Казахстаном "стратегическим альянсом". Российский лидер отметил не только партнерство Москвы и Астаны, но и успешное продолжение политического и экономического сотрудничества двух стран.

Путин высоко оценил вклад Нурсултана Назарбаева в развитие Евразийского экономического союза, и поблагодарил первого руководителя независимого Казахстана за идею создания этой организации.

"Спасибо, что не забываете ваши детища, к которым я, безусловно, отношу не только создание современного Казахстана, но и инициированные вами процессы интеграции на постсоветском пространстве. В конечном итоге это выразилось в создании Евразийского экономического союза. Спасибо, что Вы и дальше продвигаете эту идею", - сказал Путин.

В свою очередь, Назарбаев подчеркнул, что взаимоотношения двух стран развиваются в полном соответствии с духом и принципами добрососедства и союзничества.

Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении
© Sputnik / Владислав Воднев
ЕАЭС - ядро гравитации для всего СНГ

"Считаю, что интеграционное объединение работает и имеет большую перспективу. В качестве почетного председателя я буду способствовать его дальнейшему развитию", - сказал Назарбаев.

Евразийский экономический союз действует с 2015 года. Его участницами являются пять стран: Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения и Беларусь. Молдова является страной-наблюдателем. 

ЕАЭС призван обеспечить принцип "четырех свобод" для своих государств: свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 

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