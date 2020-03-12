Спецтехника против коронавируса: дезинфекция улиц Ланьчжоу

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, всего новая инфекция поразила около 125 тысяч человек в 118 странах мира.
Всемирная организация здравоохранения в среду объявила пандемию коронавируса нового типа в мире.
За последние две недели количество зараженных за пределами Китая выросло в 13 раз, а количество затронутых стран в три раза.
Однако, по-прежнему остаются 77 стран и территорий, которые не зарегистрировали ни одного случая заражения, и 55 стран, которые сообщили о десяти или менее эпизодах.
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