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Спецтехника против коронавируса: дезинфекция улиц Ланьчжоу

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https://ru.sputnik.md/video/20200312/29497498/gruzovik-dezinfitsiruet-ulitsy-Lanchzhou-na-fone-vspyshki-koronavirusa.html

В среду на улицы этого китайского города вышли специально оборудованные машины, призванные обеззаразить проезжую часть и тротуары.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Количество умерших от коронавируса в Китае растет
С тех пор, как в Китае в декабре прошлого года произошла вспышка вируса, позже получившего наименование COVID-19, болезнью заразились около 81 тысячи граждан страны, 3 тысячи из них погибли.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, всего новая инфекция поразила около 125 тысяч человек в 118 странах мира.

Всемирная организация здравоохранения в среду объявила пандемию коронавируса нового типа в мире.

За последние две недели количество зараженных за пределами Китая выросло в 13 раз, а количество затронутых стран в три раза.

Однако, по-прежнему остаются 77 стран и территорий, которые не зарегистрировали ни одного случая заражения, и 55 стран, которые сообщили о десяти или менее эпизодах.

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