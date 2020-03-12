Спецтехника против коронавируса: дезинфекция улиц Ланьчжоу

В среду на улицы этого китайского города вышли специально оборудованные машины, призванные обеззаразить проезжую часть и тротуары.

С тех пор, как в Китае в декабре прошлого года произошла вспышка вируса, позже получившего наименование COVID-19, болезнью заразились около 81 тысячи граждан страны, 3 тысячи из них погибли.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, всего новая инфекция поразила около 125 тысяч человек в 118 странах мира.

Всемирная организация здравоохранения в среду объявила пандемию коронавируса нового типа в мире.

За последние две недели количество зараженных за пределами Китая выросло в 13 раз, а количество затронутых стран в три раза.

Однако, по-прежнему остаются 77 стран и территорий, которые не зарегистрировали ни одного случая заражения, и 55 стран, которые сообщили о десяти или менее эпизодах.

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