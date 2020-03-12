Трамп решил: из Европы в США хода нет

После того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусу, Вашингтон отреагировал оперативно и по-своему.

Президент США ввел с 13 марта запрет на въезд из Европы на 30 дней.

А заодно обвинил Евросоюз в недостаточном реагировании на распространяющийся коронавирус.

Вводимая мера коснется граждан, посещавших Шенгенскую зону за 14 дней перед прибытием в США. Запрет, однако, не будет распространяться на Великобританию и тех американцев, которые пройдут необходимые тесты на коронавирус.

В то же время, Трамп заявил, что 30-дневный запрет на въезд из Европы никак не отразится на торговле.

Ситуация во всех подробностях - в нашем видео.

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