Трамп решил: из Европы в США хода нет

Президент США ввел с 13 марта запрет на въезд из Европы на 30 дней.
А заодно обвинил Евросоюз в недостаточном реагировании на распространяющийся коронавирус.
Вводимая мера коснется граждан, посещавших Шенгенскую зону за 14 дней перед прибытием в США. Запрет, однако, не будет распространяться на Великобританию и тех американцев, которые пройдут необходимые тесты на коронавирус.
В то же время, Трамп заявил, что 30-дневный запрет на въезд из Европы никак не отразится на торговле.
Ситуация во всех подробностях - в нашем видео.
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