Итоги визита Орбана в Молдову: партнерство между Кишиневом и Будапештом

По-официальному: почетный караул, мигалки и перекрытые улицы, двусторонний экономический форум - так встречали в Молдове венгерского премьера.

Виктор Орбан прибыл в четверг с официальным визитом в молдавскую столицу. Помимо переговоров с главой молдавского правительства Ионом Кику и президентом республики Игорем Додоном, он принял участие в работе двустороннего форума предпринимателей Молдова - Венгрия, который состоялся во Дворце республики.

Кику и Орбан подписали соглашение о стратегическом партнерстве между Молдовой и Венгрией.

Документ среди прочего включает предоставление Венгрией кредита в размере 100 миллионов евро новым инвесторам, которые начнут реализовывать экономические проекты на территории Молдовы.

Стороны также договорились о запуске нового авиарейса Кишинева-Будапешт.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK