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Итоги визита Орбана в Молдову: партнерство между Кишиневом и Будапештом

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200312/29514252/itogi-vizita-orbana-moldova-partnerstvo-mezhdu-chisinau-budapest.html

По-официальному: почетный караул, мигалки и перекрытые улицы, двусторонний экономический форум - так встречали в Молдове венгерского премьера.

Виктор Орбан прибыл в четверг с официальным визитом в молдавскую столицу. Помимо переговоров с главой молдавского правительства Ионом Кику и президентом республики Игорем Додоном, он принял участие в работе двустороннего форума предпринимателей Молдова - Венгрия, который состоялся во Дворце республики.

Кику и Орбан подписали соглашение о стратегическом партнерстве между Молдовой и Венгрией.

Документ среди прочего включает предоставление Венгрией кредита в размере 100 миллионов евро новым инвесторам, которые начнут реализовывать экономические проекты на территории Молдовы.

Стороны также договорились о запуске нового авиарейса Кишинева-Будапешт.

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