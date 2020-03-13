Новый российский корвет “Ретивый” спущен на воду в Санкт-Петербурге

На судостроительном заводе “Северная верфь” в Санкт-Петербурге сошло со стапелей новое боевое судно проекта 20380.

Генеральный директор Игорь Пономарев ранее сообщал, что предприятие освоило серийное производство кораблей дальней и ближней морской зоны.

Среди них и корвет проекта 20380 и двумя модификациями (20385, 20386).

Судно спущенное сейчас на воду предназначено для патрулирования прибрежной зоны, дозорной службы, выполнения эскортных и ударных задач.

Длина корвета - 104,5 метра, а ширина – 13 метров, водоизмещение составляет 2,2 тысячи тонн.

Сейчас “Ретивый” подготавливается судостроителями к отправке для службы в составе Черноморского флота.

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