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Маршрут и время: стратегические ракетоносцы совершили длительный перелет

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https://ru.sputnik.md/video/20200313/29522605/dva-tu-160-sovershili-15-chasovoy-perelet-nad-aVfgtlantikoy.html

Летчики дальней авиации ВКС России на двух самолетах Ту-160 совершили плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского морей и северной части Атлантического океана.

Стратегические ракетоносцы находились в воздухе 15 часов, за это время два Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана.

Экипажи самолетов отработали дозаправку в воздухе. 

"На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана.

Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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