Маршрут и время: стратегические ракетоносцы совершили длительный перелет

Стратегические ракетоносцы находились в воздухе 15 часов, за это время два Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана.
Экипажи самолетов отработали дозаправку в воздухе.
"На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании", - сообщили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана.
Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
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