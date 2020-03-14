"Холодный ответ" не прозвучал: из-за коронавируса НАТО свернул учения

Однако ситуация стала развиваться нештатно еще до начала основной фазы маневров Cold Response 2020 ("Холодный ответ").
Около 1,3 тысячи их участников были помещены под карантин из-за коронавируса, выявленного у одного военнослужащего
В этих условиях Финляндия отказалась от делегирования своего контингента численностью в 400 штыков.
А затем все вообще отменилось: "Маневры - маневрами, а коронавирус страшнее войны".
"Мы хотим сохранить обороноспособность, чтобы мы могли поддерживать общество в этот непредсказуемый период", - приводит телекомпания слова руководителя учений Руне Якобсена.
Не исключено, что та же участь постигнет и другие учения, запланированные НАТО.
Подробности - в нашем видео.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK