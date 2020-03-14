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"Холодный ответ" не прозвучал: из-за коронавируса НАТО свернул учения

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Ruptly / forsvaret.no
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200314/29524313/nato-otmenyaet-voennye-ucheniya-iz-za-koronavirusa.html

Предполагалось, что в маневрах в Норвегии будут задействованы около 16 тысяч военных из 10 стран Североатлантического альянса.

Однако ситуация стала развиваться нештатно еще до начала основной фазы маневров Cold Response 2020 ("Холодный ответ").

солдаты НАТО
© Sputnik / Стрингер
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Около 1,3 тысячи их участников были помещены под карантин из-за коронавируса, выявленного у одного военнослужащего

В этих условиях Финляндия отказалась от делегирования своего контингента численностью в 400 штыков.

А затем все вообще отменилось: "Маневры - маневрами, а коронавирус страшнее войны".

"Мы хотим сохранить обороноспособность, чтобы мы могли поддерживать общество в этот непредсказуемый период", - приводит телекомпания слова руководителя учений Руне Якобсена.

Не исключено, что та же участь постигнет и другие учения, запланированные НАТО.

Подробности - в нашем видео.

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