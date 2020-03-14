"Холодный ответ" не прозвучал: из-за коронавируса НАТО свернул учения

Предполагалось, что в маневрах в Норвегии будут задействованы около 16 тысяч военных из 10 стран Североатлантического альянса.

Однако ситуация стала развиваться нештатно еще до начала основной фазы маневров Cold Response 2020 ("Холодный ответ").

Около 1,3 тысячи их участников были помещены под карантин из-за коронавируса, выявленного у одного военнослужащего

В этих условиях Финляндия отказалась от делегирования своего контингента численностью в 400 штыков.

А затем все вообще отменилось: "Маневры - маневрами, а коронавирус страшнее войны".

"Мы хотим сохранить обороноспособность, чтобы мы могли поддерживать общество в этот непредсказуемый период", - приводит телекомпания слова руководителя учений Руне Якобсена.

Не исключено, что та же участь постигнет и другие учения, запланированные НАТО.

Подробности - в нашем видео.

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