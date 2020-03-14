Михаил Мишустин рассказал о российском “цифровом спецназе”.

Председатель правительства России на встрече с представителями органов власти, ответственными за цифровую трансформацию, заявил, что страна нуждается в ускоренном развитии технологий.

А для этого, по его мнению, в органах власти нужен "цифровой спецназ".

"Чтобы решать такого масштаба задачи, которые стоят перед всем миром, — это вопросы глобальной повестки дня — в самое короткое время нам в нашей стране нужно выйти на конкретные результаты. И нам нужны для этого особые люди, с особыми навыками и с особым опытом: "цифровой спецназ" правительства, можно его даже так назвать", — сказал Мишустин.

Требования к этим профильным сотрудникам также будут особыми: их команда будет на федеральном уровне внедрять новые методы и формы работы, "на деле доказывать преимущества цифровых технологий своим руководителям и коллегам, а главное — гражданам нашей страны".

Премьер также предложил организовать подготовку специалистов данного профиля на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

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