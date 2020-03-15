Коронавирусу не место в тысячелетней святыне: дезинфекция в Святой Софии

Такого действа храм за всю свою многовековую историю не видел.
Построенный при византийском императоре Юстиниане I (годы правления 527 - 565) годы как патриарший православный собор, после падения Константинополя он был переоборудован в мечеть, а в наше время — в музей Айя-София.
Это жемчужина архитектуры и предмет неослабевающего интереса туристов со всего мира.
Именно их безопасность, а также здоровье смотрителей музея были приняты во снимание в условиях, когда в Турции было подтверждено пять случаев заболевания.
Смертельных исходов, к счастью, не зарегистрировано, но принять все предупредительные меры, как посчитали стамбульские власти, будет нелишне.
"Санитарный спецназ" обработал территорию вокруг музея, каждый квадратный сантиметр экспозиционных залов и хранилищ.
Как это происходило - смотрите в нашем видео.
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