Залечь на карантин, но не утерять оптимизма - музыкальный флэшмоб итальянцев

Резко поднять настроение при неважном состоянии духа (а, может быть, и тела) - такую идею выдвинули артисты духового оркестра из Рима.

Они предложили провести «Flashmob Sonoro», призвав сограждан в условленный час открыть окна и исполнить свои любимые музыкальные произведения.

Все для того, чтобы поднять себе настроение и сплотиться в борьбе с коронавирусной инфекцией, охватившей страну.

Акция получилась поистине общенациональной. Сотни людей, оказавшиеся на карантине в собственных домах и квартирах, к ней с удовольствием присоединились.

Эти кадры сняты в Болонье, на них - и исполнители, и их публика.

Все как бы говорит, что слова "музыка" и "мужество" начинаются на ту же букву.

"Медицина", впрочем, тоже, но об этом можно подумать после концерта.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK