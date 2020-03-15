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Залечь на карантин, но не утерять оптимизма - музыкальный флэшмоб итальянцев

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© Ruptly
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200315/29538206/karantin-muzyka-flashmob-italia.html

Резко поднять настроение при неважном состоянии духа (а, может быть, и тела) - такую идею выдвинули артисты духового оркестра из Рима.

Они предложили провести «Flashmob Sonoro», призвав сограждан в условленный час открыть окна и исполнить свои любимые музыкальные произведения.

Люди в медицинских масках
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Все для того, чтобы поднять себе настроение и сплотиться в борьбе с коронавирусной инфекцией, охватившей страну.

Акция получилась поистине общенациональной. Сотни людей, оказавшиеся на карантине в собственных домах и квартирах, к ней с удовольствием присоединились.

Эти кадры сняты в Болонье, на них - и исполнители, и их публика.

Все как бы говорит, что слова "музыка" и "мужество" начинаются на ту же букву.

"Медицина", впрочем, тоже, но об этом можно подумать после концерта.

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