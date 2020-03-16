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#ПочтаПобеды: Николай Васильевич ждет ваших писем

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (111)
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© RT .
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200316/29545912/pochtapobedy-nikolay-vasilevich-zhdt-vashikh-pisem.html

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письма ветеранам, истории чьих побед будут рассказаны в течение следующих месяцев.

Новый выпуск в рамках проекта #ПочтаПобеды посвящен Николаю Васильевичу Ключникову. Он ушел на войну добровольцем в 15 лет. Его направили в Челябинское военно-авиационное училище штурманов и радистов. После обучения Ключникова определили в боевой экипаж. Он занимался перегоном самолетов и летал в составе военного экипажа на задания по всему СССР.

#ПочтаПобеды: ветеран Великой Отечественной Екатерина Григорьевна ждет ваших писем
© RT .
Ветераны ждут писем: в России продолжается проект #ПочтаПобеды

После войны Николай Васильевич покорял спортивный олимп. Ветеран — кандидат в мастера спорта по легкой атлетике и стрельбе, мастер спорта по пятиборью.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письма ветеранам. RT передаст их адресатам.

Письмо можно отправить по адресу 111020, Москва, ул. Боровая, д. 3/1, Николаю Васильевичу Ключникову.

Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте на pochtapobedy@rttv.ru.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (111)

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