ПочтаПобеды: Николай Васильевич ждет ваших писем

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письма ветеранам, истории чьих побед будут рассказаны в течение следующих месяцев.

Новый выпуск в рамках проекта #ПочтаПобеды посвящен Николаю Васильевичу Ключникову. Он ушел на войну добровольцем в 15 лет. Его направили в Челябинское военно-авиационное училище штурманов и радистов. После обучения Ключникова определили в боевой экипаж. Он занимался перегоном самолетов и летал в составе военного экипажа на задания по всему СССР.

После войны Николай Васильевич покорял спортивный олимп. Ветеран — кандидат в мастера спорта по легкой атлетике и стрельбе, мастер спорта по пятиборью.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письма ветеранам. RT передаст их адресатам.

Письмо можно отправить по адресу 111020, Москва, ул. Боровая, д. 3/1, Николаю Васильевичу Ключникову.

Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте на pochtapobedy@rttv.ru.

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