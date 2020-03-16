Эксклюзивные кадры: первое российско-турецкое патрулирование в Идлибе

Согласно договоренностям Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, военнослужащие двух стран мониторят ситуацию в зоне деэскалации.

Совместный маршрут пролегал по трассе М-4 - от населенного пункта Трумба, недалеко от Саракиба, до Айн-эль-Хавра.

Бандформирования предприняли решили в какой-то момент спровоцировать или сорвать это задание.

"Для реализации провокаций террористы пытались задействовать в качестве "живого щита" мирных жителей, в том числе женщин и детей", — , сообщили в Минобороны России.

В целях предотвращения инцидентов, из-за которых могли пострадать мирные жители, совместным российско-турецким координационным центром было принято решение сократить протяженность маршрута.

В патрулировании участвовали 6 единиц техники, 22 российских и 36 турецких военных.

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