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Эксклюзивные кадры: первое российско-турецкое патрулирование в Идлибе

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200316/29548167/eksklyuzivnye-kadry-pervoe-rossiysko-turetskoe-patrulirovanie-v-Idlibe.html

Согласно договоренностям Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, военнослужащие двух стран мониторят ситуацию в зоне деэскалации.

Совместный маршрут пролегал по трассе М-4 - от населенного пункта Трумба, недалеко от Саракиба, до Айн-эль-Хавра.

Бандформирования предприняли решили в какой-то момент спровоцировать или сорвать это задание.

"Для реализации провокаций террористы пытались задействовать в качестве "живого щита" мирных жителей, в том числе женщин и детей", — , сообщили в Минобороны России.

В целях предотвращения инцидентов, из-за которых могли пострадать мирные жители, совместным российско-турецким координационным центром было принято решение сократить протяженность маршрута.

В патрулировании участвовали 6 единиц техники, 22 российских и 36 турецких военных.

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