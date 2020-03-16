20:59 16 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD17.62
  • RUB0.24
  • RON4.08
  • UAH0.67
Поиск
Видео

"Историческое событие": как изменился состав кабмина Кику менее чем за час

Получить короткую ссылку
24210
Новости
Все новости
Все новости
Youtube / Parlamentul Republicii Moldova / Președintele Igor Dodon
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200316/29554001/istoricheskoe-sobytie-kak-izmenilsya-sostav-kabmina-menee-chem-za-chas.html

В Молдове изменился состав кабмина сразу после того, как ДПМ и ПСРМ подписали соглашение о формировании "социал-демократической платформы "За Молдову". Присягу дали пять новых членов кабинета министров, предложенных Демпартией.

Таким образом, Кристина Лесник утверждена в должности вице-премьера по реинтеграции. Миноборону возглавил экс-глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь, Игорь Шаров возглавил министерство образования культуры и исследований, МИДЕИ – Олег Цуля, а Серджиу Рэйлян стал министером экономики и инфраструктуры.

"С сегодняшнего дня у нас есть профессиональное, технократическое правительство, которое пользуется политической поддержкой парламентского большинства. Это поможет правительственной команде работать еще эффективней", - завил президент Игорь Додон.

Кабмин 2020
© Sputnik / Moldova
Как выглядит обновленный состав кабмина Молдовы
Министры были приведены к присяги буквально сразу после того, как Демпартия и Партия социалистов подписали указ о формировании правящего большинство. 

Глава кабмина Ион Кику сохранил свою должность.

Изменения также не коснулись МВД – его главой остается Павел Войку, Минсельхоза – им продолжит руководить Ион Пержу. Также министром юстиции остается Федай Нагачевский, министром финансов – Сергей Пушкуца, а главой Минздрава – Виорика Думбрэвяну. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Состоится ли коалиция между ПСРМ и ДПМ: президент настаивает, фракции медлят
Закулисье дискуссий о коалиции между ПСРМ и ДПМ: позиции и подробности
Молдавские социалисты и демократы подписали соглашение о создании коалиции


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
O stradă din Chișinău
Кишинев на карантине: очереди в магазины, пустынные дворы и детские площадки
Историческое событие
"Историческое событие": как изменился состав кабмина Кику менее чем за час
Кабмин 2020
Как выглядит обновленный состав кабмина Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться