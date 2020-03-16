"Историческое событие": как изменился состав кабмина Кику менее чем за час

В Молдове изменился состав кабмина сразу после того, как ДПМ и ПСРМ подписали соглашение о формировании "социал-демократической платформы "За Молдову". Присягу дали пять новых членов кабинета министров, предложенных Демпартией.

Таким образом, Кристина Лесник утверждена в должности вице-премьера по реинтеграции. Миноборону возглавил экс-глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь, Игорь Шаров возглавил министерство образования культуры и исследований, МИДЕИ – Олег Цуля, а Серджиу Рэйлян стал министером экономики и инфраструктуры.

"С сегодняшнего дня у нас есть профессиональное, технократическое правительство, которое пользуется политической поддержкой парламентского большинства. Это поможет правительственной команде работать еще эффективней", - завил президент Игорь Додон.

Министры были приведены к присяги буквально сразу после того, как Демпартия и Партия социалистов подписали указ о формировании правящего большинство.

Глава кабмина Ион Кику сохранил свою должность.

Изменения также не коснулись МВД – его главой остается Павел Войку, Минсельхоза – им продолжит руководить Ион Пержу. Также министром юстиции остается Федай Нагачевский, министром финансов – Сергей Пушкуца, а главой Минздрава – Виорика Думбрэвяну.

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