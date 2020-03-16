"Историческое событие": как изменился состав кабмина Кику менее чем за час

Таким образом, Кристина Лесник утверждена в должности вице-премьера по реинтеграции. Миноборону возглавил экс-глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь, Игорь Шаров возглавил министерство образования культуры и исследований, МИДЕИ – Олег Цуля, а Серджиу Рэйлян стал министером экономики и инфраструктуры.
"С сегодняшнего дня у нас есть профессиональное, технократическое правительство, которое пользуется политической поддержкой парламентского большинства. Это поможет правительственной команде работать еще эффективней", - завил президент Игорь Додон.
Глава кабмина Ион Кику сохранил свою должность.
Изменения также не коснулись МВД – его главой остается Павел Войку, Минсельхоза – им продолжит руководить Ион Пержу. Также министром юстиции остается Федай Нагачевский, министром финансов – Сергей Пушкуца, а главой Минздрава – Виорика Думбрэвяну.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK