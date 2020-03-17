Ситуация в аэропорту Кишинева - видео

Смотрите, как выглядит Международный аэропорт Кишинева после введения в республике полного запрета на авиасообщение.

В Молдове в среду вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами. Соответствующие меры приняли власти для предотвращения распространения коронавируса нового типа.

"Уважаемые пассажиры, спешим вас уведомить, что начиная с 17 марта 2020 года все рейсы будут временно приостановлены. Администрация аэропорта Кишинэу призывает вас по возможности оставаться дома и уделять максимальное внимание своему здоровью и иммунитету", - говорится в сообщении воздушной гавани.

Первой заболевшей в Молдове коронавирусом нового типа стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код". А уже 13 марта в стране был введен "красный код" эпидемической опасности.

Кроме того, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

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