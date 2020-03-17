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Кишинев на карантине: ситуация в центре города - видео

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200317/29560116/pustynnyy-chisinau-situatsiya-v-tsentre-moldavskoy-stolitse-vo-vremya-karantina.html

В стране действует "красный код". Власти рекомендуют всем жителям оставаться в своих домах во избежание заражения коронавирусом.

Смотрите, как выглядит центр Кишинева после объявления в стране "красного кода" и карантина. Жителям города рекомендуется оставаться дома. Граждане появляются на улице лишь изредка, пройтись до магазина или по другим неотложным делам.

Ситуация в аэропорту Кишинева - видео>>>

Начиная с понедельника, в городе работают лишь продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Банки и некоторые госучреждения продолжают предоставлять свои услуги в особом режиме.

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