Кишинев на карантине: ситуация в центре города - видео

В стране действует "красный код". Власти рекомендуют всем жителям оставаться в своих домах во избежание заражения коронавирусом.

Смотрите, как выглядит центр Кишинева после объявления в стране "красного кода" и карантина. Жителям города рекомендуется оставаться дома. Граждане появляются на улице лишь изредка, пройтись до магазина или по другим неотложным делам.

Ситуация в аэропорту Кишинева - видео>>>

Начиная с понедельника, в городе работают лишь продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Банки и некоторые госучреждения продолжают предоставлять свои услуги в особом режиме.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK