Ситуация у больницы, где находится больше всего пациентов с COVID-19, - видео

К настоящему моменту в Молдове зарегистрировано 29 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код". В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

Стало известно, что из Румынии в больницу Тома Чорбэ везут гражданина Молдовы, у которого выявили коронавирус.

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По состоянию на утро вторника, 17 марта, из 29 пациентов: 25 госпитализированы в больницу имени Тома Чорбэ, а еще по двое - в детскую инфекционную больницу и РКБ. Состояние их здоровья либо удовлетворительное, либо среднее. К настоящему моменту только один пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Он подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, медики продолжают бороться за его жизнь.

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