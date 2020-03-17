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Ситуация у больницы, где находится больше всего пациентов с COVID-19, - видео

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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https://ru.sputnik.md/video/20200317/29560599/situatsiya-bolnitsa-gde-nakhodyatsya-bolshe-vsego-patsientov-covid-19-video.html

Смотрите, какова ситуация у инфекционной больницы Тома Чорбэ, куда госпитализировано самое большое количество пациентов, заболевших коронавирусом нового типа.

Ситуация в Кишиневском международном аэропорту после приостановки всех рейсов
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Ситуация в аэропорту Кишинева - видео
К настоящему моменту в Молдове зарегистрировано 29 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код". В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

Стало известно, что из Румынии в больницу Тома Чорбэ везут гражданина Молдовы, у которого выявили коронавирус.

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По состоянию на утро вторника, 17 марта, из 29 пациентов: 25 госпитализированы в больницу имени Тома Чорбэ, а еще по двое - в детскую инфекционную больницу и РКБ. Состояние их здоровья либо удовлетворительное, либо среднее. К настоящему моменту только один пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Он подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, медики продолжают бороться за его жизнь.

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