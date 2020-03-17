Ситуация у больницы, где находится больше всего пациентов с COVID-19, - видео

Стало известно, что из Румынии в больницу Тома Чорбэ везут гражданина Молдовы, у которого выявили коронавирус.
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По состоянию на утро вторника, 17 марта, из 29 пациентов: 25 госпитализированы в больницу имени Тома Чорбэ, а еще по двое - в детскую инфекционную больницу и РКБ. Состояние их здоровья либо удовлетворительное, либо среднее. К настоящему моменту только один пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Он подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, медики продолжают бороться за его жизнь.
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