Кишинев в день объявления чрезвычайного положения

Кишинев заметно изменился после приостановки авиасообщения со странами Европы, закрытия учебных и культурных учреждений и увеселительных заведений.

Кажется, современный Кишинев не был таким никогда - центральные улицы пусты, людей совсем немного, аэропорт закрыт, а у инфекционной больницы имени Тома Чорбэ беспрестанно дежурят кареты скорой помощи.

В стране было объявлено чрезвычайное положение, действительное с 17 марта по 15 мая.

Власти рекомендуют всем жителям оставаться в своих домах во избежание заражения.

В городе работают лишь продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Банки и некоторые госучреждения продолжают предоставлять свои услуги в особом режиме.

К настоящему моменту в республике подтверждено 30 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев.

После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили "оранжевый код", а затем "красный", за которым последовало введение режима ЧП по поддержанному кабинетом министров предложению президента Молдовы.

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