Кишинев в день объявления чрезвычайного положения

Кажется, современный Кишинев не был таким никогда - центральные улицы пусты, людей совсем немного, аэропорт закрыт, а у инфекционной больницы имени Тома Чорбэ беспрестанно дежурят кареты скорой помощи.
В стране было объявлено чрезвычайное положение, действительное с 17 марта по 15 мая.
Власти рекомендуют всем жителям оставаться в своих домах во избежание заражения.
В городе работают лишь продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Банки и некоторые госучреждения продолжают предоставлять свои услуги в особом режиме.
К настоящему моменту в республике подтверждено 30 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев.
После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили "оранжевый код", а затем "красный", за которым последовало введение режима ЧП по поддержанному кабинетом министров предложению президента Молдовы.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK