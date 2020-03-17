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Кишинев в день объявления чрезвычайного положения

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200317/29566411/Kishinev-v-den-obyavleniya-chrezvychaynogo-polozheniya.html

Кишинев заметно изменился после приостановки авиасообщения со странами Европы, закрытия учебных и культурных учреждений и увеселительных заведений.

Кажется, современный Кишинев не был таким никогда - центральные улицы пусты, людей совсем немного, аэропорт закрыт, а у инфекционной больницы имени Тома Чорбэ беспрестанно дежурят кареты скорой помощи.

В стране было объявлено чрезвычайное положение, действительное с 17 марта по 15 мая.

Ситуация в Кишиневском международном аэропорту после приостановки всех рейсов
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Ситуация в аэропорту Кишинева - видео

Власти рекомендуют всем жителям оставаться в своих домах во избежание заражения.

В городе работают лишь продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Банки и некоторые госучреждения продолжают предоставлять свои услуги в особом режиме.

К настоящему моменту в республике подтверждено 30 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев.

После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили "оранжевый код", а затем "красный", за которым последовало введение режима ЧП по поддержанному кабинетом министров предложению президента Молдовы.

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