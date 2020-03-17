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Конец глобализма: страны и люди изолируются из-за пандемии COVID-19

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© Video : Sputnik/Ruptly
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200317/29568116/konets-globalizma-strany-zakryvayut-gosudarstvennye-granitsy-iz-za-pandemii.html

Каждый день приносит известия о запертых на внутренние замки жилищах, запорах на входе в концертные залы, экспозиционные площадки и спортивные арены, опущенных барьерах на государственных рубежах.

Коронавирус уничтожает идею открытого и глобального мира. В попытках остановить пандемию страны идут на самые жесткие и беспрецедентные меры – вплоть до закрытия границ.

Молдова - в числе государств, которые были вынуждены избрать такую меру.

Ограничения уже ввели США, Евросоюз, Россия, Финляндия, Египет. Норвегия даже задействовала армию для контроля над границей.

Одно за другим отменяются или переносятся события, которых долго ждали. Во вторник стало известно, например, что футбольный Евро будет не "...-2020", а "...-2021".

Подробнее о железном занавесе 21-го века – в нашем видео.

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