"Почта Молдовы" после прекращения всех операций по корреспонденции - видео

Из-за мер, принятых для предотвращения распространения коронавируса нового типа, "Почта Молдовы" сначала прекратила все международные операции из-за остановки авиасообщения с зарубежными странами, а после дело дошло и до внутренней корреспонденции.
"В связи с распространением коронавирусной инфекции и принятыми карантинными мерами почта не в состоянии выполнять обязательства по доставке корреспонденции и посылок. Поэтому прием почты приостановлен "на неопределенный срок", - сообщила ранее пресс-служба госпредприятия.
О возобновлении обработки внутренней почты будет сообщено дополнительно. Смотрите на видео, как сейчас выглядит главный офис "Почты Молдовы".
В Молдове с 17 марта ведено чрезвычайное положение. В стране подтверждены 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В ночь на 18 марта в Республиканской клинической больнице скончалась 61-летняя пациентка, госпитализированная ранее с COVID-19. У нее были также хронические заболевания.
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