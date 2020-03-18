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"Почта Молдовы" после прекращения всех операций по корреспонденции - видео

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200318/29571568/posta-moldovei-posle-prekrascheniya-vsekh-operatsiy-po-korrespondentsii-video.html

Смотрите в прямом эфире, как выглядит главное отделение "Почты Молдовы" в первый день после того, как был прекращен прием всех международных и внутренних почтовых отправлений, в том числе открыток, писем и посылок.

Из-за мер, принятых для предотвращения распространения коронавируса нового типа, "Почта Молдовы" сначала прекратила все международные операции из-за остановки авиасообщения с зарубежными странами, а после дело дошло и до внутренней корреспонденции.

"В связи с распространением коронавирусной инфекции и принятыми карантинными мерами почта не в состоянии выполнять обязательства по доставке корреспонденции и посылок. Поэтому прием почты приостановлен "на неопределенный срок", - сообщила ранее пресс-служба госпредприятия.

О возобновлении обработки внутренней почты будет сообщено дополнительно. Смотрите на видео, как сейчас выглядит главный офис "Почты Молдовы".

В Молдове с 17 марта ведено чрезвычайное положение. В стране подтверждены 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В ночь на 18 марта в Республиканской клинической больнице скончалась 61-летняя пациентка, госпитализированная ранее с COVID-19. У нее были также хронические заболевания.

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