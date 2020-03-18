Режим ЧП: что происходит на Центральном рынке и автовокзале - видео

Как выглядит главный рынок молдавской столице после введения режима чрезвычайного положения, смотрите в нашей прямой трансляции.

Центральный рынок в Кишиневе закрыт на карантин с понедельника, 16 марта. Такое решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в пятницу.

"Важным решением по предотвращению распространения вируса нового типа является временное закрытие Центрального рынка в Кишиневе. И мы посоветуем другим рынкам сделать то же самое", - заявил примар Кишинева Ион Чебан.

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в столице приняли еще ряд мер. Так, все торговые точки, а также учебные и развлекательные заведения закрыты. Работают лишь продовольственные магазины, автозаправочные станции и аптеки. Повсеместно проходит дезинфекция.

В Молдове с 17 марта ведено чрезвычайное положение. В стране подтверждены 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В ночь на 18 марта в Республиканской клинической больнице скончалась 61-летняя пациентка, госпитализированная ранее с COVID-19. У нее были также хронические заболевания.

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