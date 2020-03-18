Инфекционная больница имени Тома Чорбэ после объявленного режима ЧП - видео

По данным министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну, в двух случаях из 25 у пациентов отмечено тяжелое состояние здоровья, два человека - в удовлетворительном состоянии, а остальные 21 - в состоянии средней степени тяжести.
В Молдове на данный момент зарегистрировано 30 подтвержденных случаев коронавируса. Из них в 18 эпизодах вирус был ввезен из других государств: Италия, Франция, Великобритания и Швейцария.
По словам Думбрэвяну, в стране количество случаев с подозрением на COVID-19 выросло до 76, среди них 14 детей.
По возрастным категориям инфицированные распределяются следующим образом:
- 0-9 лет - 1 случай;© Sputnik / Рамиль Ситдиков
- 10-19 лет - 2 случая;
- 20-29 лет - 3 случая;
- 30-39 лет - 5 случаев;
- 40-49 лет - 4 случая;
- 50-59 лет - 6 случаев;
- 60-69 лет - 9 случаев.
В ночь на 18 марта в республике зарегистрирована первая смерть пациентки, случившаяся из-за осложнений на фоне хронических заболеваний и заражения коронавирусом.
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