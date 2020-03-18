Инфекционная больница имени Тома Чорбэ после объявленного режима ЧП - видео

В больнице Тома Чорбэ постоянно дежурят машины скорой помощи. Сейчас здесь проходят лечение 25 человек, у которых выявили COVID-19. Смотрите в прямом эфире, что происходит у медучреждения.

По данным министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну, в двух случаях из 25 у пациентов отмечено тяжелое состояние здоровья, два человека - в удовлетворительном состоянии, а остальные 21 - в состоянии средней степени тяжести.

В Молдове на данный момент зарегистрировано 30 подтвержденных случаев коронавируса. Из них в 18 эпизодах вирус был ввезен из других государств: Италия, Франция, Великобритания и Швейцария.

По словам Думбрэвяну, в стране количество случаев с подозрением на COVID-19 выросло до 76, среди них 14 детей.

По возрастным категориям инфицированные распределяются следующим образом:

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Коронавирус в Молдове: сколько случаев подтверждено и сколько подозрений

10-19 лет - 2 случая;

20-29 лет - 3 случая;

30-39 лет - 5 случаев;

40-49 лет - 4 случая;

50-59 лет - 6 случаев;

60-69 лет - 9 случаев.

В ночь на 18 марта в республике зарегистрирована первая смерть пациентки, случившаяся из-за осложнений на фоне хронических заболеваний и заражения коронавирусом.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK