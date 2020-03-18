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Инфекционная больница имени Тома Чорбэ после объявленного режима ЧП - видео

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (170)
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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200318/29571975/infektsionnaya-bolnitsa-imeni-toma-chorbe-v-rezhime-ch-v-strane-video.html

В больнице Тома Чорбэ постоянно дежурят машины скорой помощи. Сейчас здесь проходят лечение 25 человек, у которых выявили COVID-19. Смотрите в прямом эфире, что происходит у медучреждения.

По данным министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну, в двух случаях из 25 у пациентов отмечено тяжелое состояние здоровья, два человека - в удовлетворительном состоянии, а остальные 21 - в состоянии средней степени тяжести.

В Молдове на данный момент зарегистрировано 30 подтвержденных случаев коронавируса. Из них в 18 эпизодах вирус был ввезен из других государств: Италия, Франция, Великобритания и Швейцария.

По словам Думбрэвяну, в стране количество случаев с подозрением на COVID-19 выросло до 76, среди них 14 детей.

По возрастным категориям инфицированные распределяются следующим образом:

В ночь на 18 марта в республике зарегистрирована первая смерть пациентки, случившаяся из-за осложнений на фоне хронических заболеваний и заражения коронавирусом.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (170)

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