20:31 18 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON4.02
  • UAH0.65
Поиск
Видео

Музыкальный ответ коронавирусу от SunStroke Project: все советы - в клипе

Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (177)
204 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Video : Facebook / Ion Ceban
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200318/29576900/muzykalnyy-otvet-koronavirusu-ot-sunstroke-project-sovety-v-odnom-video.html

"Мама-мама, дома сиди, мы тебе привезем еды. Мама-мама, не выходи, две недели - это пустяки": музыканты из группы SunStroke Project присоединились к кампании #ОставайтесьДома, перепев свой нашумевший хит, который покорил зрителей Евровидения.

Музыкальная памятка от музыкантов из группы SunStroke Project: как нужно себя правильно вести, чтобы не допустить распространение коронавируса нового типа. А советы, на самом деле, все те же, что дают официальные власти:

  • не паниковать, а быть ответственными за себя и своих близких;
  • чаще мыть руки;
  • соблюдать правила личной гигиены и этикет;
  • и главное - оставаться дома.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту в республике зафиксировано 30 случаев заражения COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась в среду, 18 марта. В стране зарегистрирован первый случай выздоровления от COVID-19. В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (177)

По теме

В условиях коронавируса - кто и как будет ездить в общественном транспорте


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Кишинев, март 2020.
Чрезвычайное положение плюс карантин: что происходит на улицах столицы
Кишинев во время чрезвычайного положения: опустевшие улицы и много скорых
Кишинев во время чрезвычайного положения: опустевшие улицы и много скорых
Кабмин 2020
Как выглядит обновленный состав кабмина Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться