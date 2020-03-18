Музыкальный ответ коронавирусу от SunStroke Project: все советы - в клипе

Музыкальная памятка от музыкантов из группы SunStroke Project: как нужно себя правильно вести, чтобы не допустить распространение коронавируса нового типа. А советы, на самом деле, все те же, что дают официальные власти:
- не паниковать, а быть ответственными за себя и своих близких;
- чаще мыть руки;
- соблюдать правила личной гигиены и этикет;
- и главное - оставаться дома.
Коронавирус в Молдове
К настоящему моменту в республике зафиксировано 30 случаев заражения COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась в среду, 18 марта. В стране зарегистрирован первый случай выздоровления от COVID-19. В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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