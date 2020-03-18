Кишинев во время чрезвычайного положения: опустевшие улицы и много скорых

Всегда многолюдные рынки Кишинева, автовокзал, площадка перед главпочтампом изменились, как и весь город – столица опустела, люди сидят по домам из-за коронавируса нового типа.

К настоящему моменту в республике зафиксировано 36 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась в среду, 18 марта. В стране зарегистрирован первый случай выздоровления от COVID-19, еще один пациент готовится к выписке.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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