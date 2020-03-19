Столица в "осаде": в Кишиневе действует режим ЧП

Во вторник власти утвердили введение чрезвычайного положения сроком на 60 дней, режим продлится до 15 мая. На такие исключительные меры власти были вынуждены пойти в связи с распространением нового типа коронавируса.
Власти ежедневно напоминают жителям страны, что из дома не следует выходить без серьезной необходимости.
По последним данным, общее количество зараженных достигло в Молдове 49 человек. К настоящему моменту от инфекции скончался один человек. Два пациента от COVID-19 излечились.
Кадры, снятые на улицах непривычно выглядящей молдавской столицы, и призывы представителей центральной администрации к гражданам страны - в нашем видео.
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