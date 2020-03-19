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Столица в "осаде": в Кишиневе действует режим ЧП

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200319/29592696/stolitsa-v-osade-v-chisinau-deystvuet-rezhim-chp.html

Кишиневские улицы опустели, а горожане стараются лишний раз не выходить из дому. Причина тому – распространение коронавируса в Молдове, а также действие режима ЧП на территории всей страны.

Во вторник власти утвердили введение чрезвычайного положения сроком на 60 дней, режим продлится до 15 мая. На такие исключительные меры власти были вынуждены пойти в связи с распространением нового типа коронавируса.

Власти ежедневно напоминают жителям страны, что из дома не следует выходить без серьезной необходимости.

По последним данным, общее количество зараженных достигло в Молдове 49 человек. К настоящему моменту от инфекции скончался один человек. Два пациента от COVID-19 излечились.

Кадры, снятые на улицах непривычно выглядящей молдавской столицы, и призывы представителей центральной администрации к гражданам страны - в нашем видео.

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