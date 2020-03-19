Мы с вами: акция моральной поддержки больных COVID-19 во всем мире

Для туристов комплекс на вершине горы Корковадо закрыт минимум на неделю. Но накануне он стал сценой беспрецедентного перформанса.
На статую Христа были спроецированы флаги всех 166 стран, которые охватил коронавирус, в том числе флаг Республики Молдова.
Епископ Рио-де-Жанейро провел по этому случаю молебен, суть которого заключалась в словах поддержки страждущим и необходимости сплотиться перед лицом выпавшего испытания.
В самой Бразилии после 26 февраля число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране возросло до 428, при этом четыре человека умерли.
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