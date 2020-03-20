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В Кишиневе продолжают мыть улицы и дезинфицировать скверы - видео

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© Video : Facebook / Iv Ceban
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200320/29600559/chisinau-prodolzhayut-myt-ulitsy-i-dezinfitsirovat-skvery.html

Улицы молдавской столицы по ночам продолжает мыть коммунальная техника — после долгих лет перерыва в этой работе.

Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан разместил в социальных сетях видео, на котором изображены спецмашины, смывающие с проезжей части пыль и грязь.

Вечером в четверг мойка улиц прошла в секторах Рышкановка и Буюканы молдавской столицы. В ночь с пятницы на субботу будут отмыты и другие автомагистрали Кишинева, сообщил Чебан.

Додон: в Молдову прибыла первая партия российских Камазов
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Додон: в Молдову прибыла первая партия российских "Камазов"
Кроме того, ежедневно силами коммунальных служб проходит дезинфекция всех парков и зеленых пространств города, в соответствии с санитарными правилами, установленными на период чрезвычайного положения.

Коммунальные машины были подарены Молдове правительством России по просьбе президента Игоря Додона. Многофункциональная техника на шасси грузовиков "КАМАЗ" может быть использована для очистки дорог от снега, гололеда и для мойки улиц.

На эти цели правительство Российской Федерации выделило 100 миллионов рублей из Резервного фонда, ранее заявлял Додон.

Первая партия автомобилей прибыла в Молдову в феврале 2019 года.

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Теги:
Кишинев


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