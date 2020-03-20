Студенческое общежитие в Кишиневе закрыто на карантин - видео

Ограничительные меры в общежитии введены на 14 дней. В этот период студентам будут предоставлять еду и предметы личной гигиены - смотрите видео.

Общежитие Технического университета Молдовы закрыто на карантин из-за того, что одна из студенток сдала положительный тест на коронавирус нового типа. Чтобы избежать распространения COVID-19, сейчас проверяют всех, кто контактировал с девушкой.

"Сто студентов изолированы в общежитии. Никому нельзя выходить. Они находятся под нашим строгим наблюдением и под мониторингом врачей. У них проверяют температуру и следят за состоянием здоровья", - сказал Sputnik ректор Виорел Бостан.

Карантин продлится 14 дней. В этот период студентам будут предоставлять еду и предметы личной гигиены. Занятия они не пропустят, так как будут получать задания онлайн.

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