"Аморальная попытка": Захарова об обвинениях РФ в дезинформации по COVID-19

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге раскритиковала обвинения в адрес российских СМИ со стороны Европейской службы внешнеполитической деятельности.

Европейская служба внешнеполитической деятельности ранее подготовила доклад, в котором прозвучали обвинения в адрес России по поводу якобы ведущейся в социальных сетях дезинформации о пандемии коронавируса.

По мнению официального представителя МИД РФ, документ является не чем иным, как "аморальной попыткой замаскировать собственные проблемы", связанные с распространением вируса в ЕС.

Захарова предложила "коллегам в Брюсселе перестать использовать "мемы" о некой российской угрозе и сосредоточиться на оказании своим членам - Италии, Испании и другим наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции членам Евросоюза - реальной помощи в этой сложнейшей ситуации".

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