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"Аморальная попытка": Захарова об обвинениях РФ в дезинформации по COVID-19

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (206)
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https://ru.sputnik.md/video/20200321/29609203/amoralnaya-popytka-zakharova-ob-obvineniyakh-rf-v-dezinformatsii-po-covid-19.html

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге раскритиковала обвинения в адрес российских СМИ со стороны Европейской службы внешнеполитической деятельности.

© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
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Европейская служба внешнеполитической деятельности ранее подготовила доклад, в котором прозвучали обвинения в адрес России по поводу якобы ведущейся в социальных сетях дезинформации о пандемии коронавируса.

По мнению официального представителя МИД РФ, документ является не чем иным, как "аморальной попыткой замаскировать собственные проблемы", связанные с распространением вируса в ЕС.

Захарова предложила "коллегам в Брюсселе перестать использовать "мемы" о некой российской угрозе и сосредоточиться на оказании своим членам - Италии, Испании и другим наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции членам Евросоюза - реальной помощи в этой сложнейшей ситуации".

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (206)


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