"Аморальная попытка": Захарова об обвинениях РФ в дезинформации по COVID-19

По мнению официального представителя МИД РФ, документ является не чем иным, как "аморальной попыткой замаскировать собственные проблемы", связанные с распространением вируса в ЕС.
Захарова предложила "коллегам в Брюсселе перестать использовать "мемы" о некой российской угрозе и сосредоточиться на оказании своим членам - Италии, Испании и другим наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции членам Евросоюза - реальной помощи в этой сложнейшей ситуации".
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