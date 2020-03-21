00:10 22 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.88
  • RUB0.22
  • RON3.97
  • UAH0.64
Поиск
Видео

Путь домой из-за COVID-19: как граждан доставляют в Москву и Кишинев

Получить короткую ссылку
456 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200321/29615875/put-domoy-iz-za-covid-19-kak-grazhdan-dostavlyayut-moscow-chisinau.html

Спецрейсы Москва-Кишинев-Москва доставили в Молдову граждан республики. Этими же самолетами из молдавской столицы домой отправились россияне.

Коронавирус вносит коррективы в жизни людей: граждане России, которые находились на территории Молдовы, кто в гостях, кто по работе, а кто по делам оказались заблокированы в республике по причине объявленного в стране чрезвычайного положения из-за COVID-19. Однако для них организованы специальные рейсы, которые доставят их домой. Этими же самолетами в республику вернулись граждане Молдовы, находившиеся в России по работе, учебе или личным делам.

Коронавирус в Молдове

© CC0 / Pixabay / beejees
Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 80 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Спецрейсами "Аэрофлота" граждан РФ доставляют из Молдовы в Москву


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Медицинский работник в маске с обращением к гражданам Noi muncim, voi stați acasă!
Полицейские, пожарные и медики обратились к гражданам: "Оставайтесь дома!"
Путь домой из-за COVID-19: как граждан доставляют в Москву и Кишинев
Путь домой из-за COVID-19: как граждан доставляют в Москву и Кишинев
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться