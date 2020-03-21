Путь домой из-за COVID-19: как граждан доставляют в Москву и Кишинев

Спецрейсы Москва-Кишинев-Москва доставили в Молдову граждан республики. Этими же самолетами из молдавской столицы домой отправились россияне.

Коронавирус вносит коррективы в жизни людей: граждане России, которые находились на территории Молдовы, кто в гостях, кто по работе, а кто по делам оказались заблокированы в республике по причине объявленного в стране чрезвычайного положения из-за COVID-19. Однако для них организованы специальные рейсы, которые доставят их домой. Этими же самолетами в республику вернулись граждане Молдовы, находившиеся в России по работе, учебе или личным делам.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 80 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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