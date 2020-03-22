16:36 22 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.88
  • RUB0.22
  • RON3.97
  • UAH0.64
Поиск
Видео

Ударим юмором по коронавирусу — как люди не падают духом в карантине

Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (212)
156 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Video : Ruptly, instagram.com/narod_osetiya/, instagram.com/timatiofficial/, instagram.com/yussupov21/, instagram.com/jamesmilnerofficial/, instagram.com/433/, twitter.com/DavisCupFinals, instagram.com/teamrussia/, instagram.com/igorlarionovofficial/, instagram.com/37gk/, twitter.com/natusvincere
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200322/29620027/udarim-yumorom-po-koronavirusu-kak-lyudi-ne-padayut-dukhom-v-karantine.html

Из-за коронавируса миллионы людей оказались в домашнем карантине, на удаленной работе. Как выяснилось, сидеть в четырех стенах — испытание не из легких.

Выручают социальные сети — в интернете каждый день появляются новые "челленджи" и флешмобы, связанные с вынужденным "домашним карантином".

Так, в Казахстане пользователи социальных сетей поют песни на тему коронавируса. В Грузии записывают видео, аплодируя врачам и медицинским работникам, которые находятся на переднем крае борьбы с инфекцией.

Музыкальный призыв оставаться дома
© Video : Facebook / Ion Ceban
Музыкальный ответ коронавирусу от SunStroke Project: все советы - в клипе
Спортсмены, которые лишились не только соревнований, но и привычных тренировок, запустили спортивный челлендж, где в качестве спортивных снарядов выступают предметы домашнего обихода и мебель.

А участники челленджа #stayathomechallenge делятся видео, на котором жонглируют символами "коронавирусной паники", рулонами туалетной бумаги.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 80 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (212)

По теме

"Этика простуды" и другие меры защиты от коронавируса – советы врачей
Теги:
коронавирус


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Медицинский работник в маске с обращением к гражданам Noi muncim, voi stați acasă!
Полицейские, пожарные и медики обратились к гражданам: "Оставайтесь дома!"
Путь домой из-за COVID-19: как граждан доставляют в Москву и Кишинев
Путь домой из-за COVID-19: как граждан доставляют в Москву и Кишинев
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться