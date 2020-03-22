Ударим юмором по коронавирусу — как люди не падают духом в карантине

Выручают социальные сети — в интернете каждый день появляются новые "челленджи" и флешмобы, связанные с вынужденным "домашним карантином".
Так, в Казахстане пользователи социальных сетей поют песни на тему коронавируса. В Грузии записывают видео, аплодируя врачам и медицинским работникам, которые находятся на переднем крае борьбы с инфекцией.
А участники челленджа #stayathomechallenge делятся видео, на котором жонглируют символами "коронавирусной паники", рулонами туалетной бумаги.
Коронавирус в Молдове
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 80 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.
Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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