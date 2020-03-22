Флешмоб: жители Молдовы аплодируют врачам, которые борются с COVID-19

В воскресенье десятки жителей Молдовы участвовали в акции, которая была организована в социальных сетях — ровно в 18.00 они вышли на балконы, чтобы поаплодировать врачам, которые сегодня трудятся на переднем крае борьбы с коронавирусом.

Врачи всегда спасали человеческие жизни, но в период объявленной в мире пандемии именно от их работы зависит, когда все смогут вернуться к нормальной жизни.

Медики трудятся практически без сна и без отдыха. В условиях карантина, когда населению Молдовы рекомендовали не выходить из дома без острой необходимости, жители республики решили в едином порыве поддержать врачей. Смотрите видео.

Сообщается, что в следующее воскресенье акцию планируют повторить.

Похожая акция на днях прошла в Болгарии. Каждый вечер, в 21.00 жители болгарских городов выходят на балкон, чтобы поаплодировать врачам, медсестрам и всем, кто занимается лечением больных.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 94 случая заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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