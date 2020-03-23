ПочтаПобеды: освободитель концлагеря Освенцим ждет ваших писем

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой может написать письма ветеранам, истории чьих побед рассказывают в его рамках.

Когда началась война, Ивану Степановичу еще не исполнилось 18. Он рвался на фронт, хотел быть летчиком, но попал туда только в 1943 году — после окончания Хабаровского пулеметно-минометного училища.

Иван Степанович был одним из тех советских солдат, которые освободили концлагерь Освенцим. Он также принимал участие в боях за Польшу и Чехословакию.

Ветеран будет рад получить от вас весточку — вы можете отправить свое письмо по адресу:

111020, Москва, ул. Боровая, 3/1, Мартынушкину Ивану Степановичу.

Все письма обязательно будут переданы адресату. Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте по адресу: pochtapobedy@rttv.ru.

В начале февраля телеканал RT запустил проект #ПочтаПобеды. Инициатива призвана рассказать истории ветеранов Великой Отечественной войны и помочь передать письма читателей каждому из них.

В проекте собраны свидетельства тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, тех, кто укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей.

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