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#ПочтаПобеды: освободитель концлагеря Освенцим ждет ваших писем

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (112)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200323/29624678/pochta-pobedy-osvoboditel-kontslagerya-osventsim-ivan-stepanovich-zhdt-vashikh-pisem.html

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой может написать письма ветеранам, истории чьих побед рассказывают в его рамках.

Когда началась война, Ивану Степановичу еще не исполнилось 18. Он рвался на фронт, хотел быть летчиком, но попал туда только в 1943 году — после окончания Хабаровского пулеметно-минометного училища.

#ПочтаПобеды: Николай Васильевич ждёт ваших писем
© RT .
#ПочтаПобеды: Николай Васильевич ждет ваших писем
Иван Степанович был одним из тех советских солдат, которые освободили концлагерь Освенцим. Он также принимал участие в боях за Польшу и Чехословакию.

Ветеран будет рад получить от вас весточку — вы можете отправить свое письмо по адресу:
111020, Москва, ул. Боровая, 3/1, Мартынушкину Ивану Степановичу.

Все письма обязательно будут переданы адресату. Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте по адресу: pochtapobedy@rttv.ru.

В начале февраля телеканал RT запустил проект #ПочтаПобеды. Инициатива призвана рассказать истории ветеранов Великой Отечественной войны и помочь передать письма читателей каждому из них.

В проекте собраны свидетельства тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, тех, кто укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (112)

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