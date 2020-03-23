Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом

Борта были отправлены с аэродрома Чкаловский (Московская область) в Рим. В них загрузили все необходимое оборудование и медикаменты для борьбы со стремительно распространяющейся инфекцией.
На помощь итальянским коллегам командировали вирусологов и эпидемиологов.
После согласования с итальянской стороной районов проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий они приступят к выполнению задач по предназначению.
Первые севшие в столице страны российские самолеты встречал лично глава итальянского МИД.
Как на помощь из Москвы отреагировали местные жители - смотри в нашем видео.
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