Хроника коронавируса в одном видео: как Молдова живет в условиях ЧП

В Молдове объявлено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за COVID-19. В связи с этим в стране действует ряд ограничений. Смотрите в видео Sputnik, как изменилась жизнь жителей Молдовы в условиях ЧП.

К настоящему моменту в Молдове зарегистрировано свыше 100 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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В стране действует ряд ограничений. В частности, приостановлен образовательный процесс в детсадах, школах и вузах. Обучение переведено в режим онлайн.

Закрыты все рынки, развлекательные и торговые центры и многие магазины. Работают аптеки, заправки, продуктовые и агромагазины, разрешена продажа автомобильных запчастей.

С 25 марта в муниципиях и городах Молдовы будут введены ограничения на появление людей в парках, зонах отдыха и других публичных местах. Для поддержания порядка будет привлечена армия.

Приостановлено авиасообщение со всеми странами. Для доставки граждан домой правительство организовало несколько чартерных рейсов.

В стране действуют и другие ограничения. Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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