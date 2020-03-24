Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после поездки в Сирию

Вернувшаяся из-за границы российская военная делегация во главе с министром обороны в полном составе сдала тесты на коронавирус.

Врачи осмотрели прилетевших прямо в самолете, который приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский. Также всем членам делегации измерили температуру.

По данным телеканала "Звезда", взятые пробы дали отрицательный результат.

В министерстве обороны уточнили, что все сотрудники ведомства проходят обязательную проверку после возвращения из заграничных командировок.

Накануне Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию, обсудил с президентом страны Башаром Асадом вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации.

Ранее, 20 марта, Шойгу заявил, что все руководство Минобороны и Генштаба ВС РФ прошло тестирование на коронавирус, которое дало отрицательный результат.

Ежедневный медицинский контроль проходит и весь личный состав Вооруженных сил России.

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