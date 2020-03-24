Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после поездки в Сирию

Врачи осмотрели прилетевших прямо в самолете, который приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский. Также всем членам делегации измерили температуру.
По данным телеканала "Звезда", взятые пробы дали отрицательный результат.
В министерстве обороны уточнили, что все сотрудники ведомства проходят обязательную проверку после возвращения из заграничных командировок.
Накануне Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию, обсудил с президентом страны Башаром Асадом вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации.
Ранее, 20 марта, Шойгу заявил, что все руководство Минобороны и Генштаба ВС РФ прошло тестирование на коронавирус, которое дало отрицательный результат.
Ежедневный медицинский контроль проходит и весь личный состав Вооруженных сил России.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK