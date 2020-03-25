Акция благодарности: весь мир поддерживает врачей, борющихся с COVID-19

Врачи всегда спасали человеческие жизни, но в период объявленной в мире пандемии именно от их работы зависит, когда все смогут вернуться к нормальной жизни. Пока медики борются с коронавирусом, акции в их поддержку проходят по всему миру - смотрите видео.

Аплодисменты, слова благодарности и включенные фонарики – люди искренне благодарны врачам и стараются поддержать их, как могут.

Планета объединилась - флешмобы проходят в Молдове, Грузии, Армении, Азербайджане, Латвии и других странах мира.

Медики трудятся практически без сна и без отдыха. В условиях карантина, когда населению рекомендуют не выходить из дома без острой необходимости, люди решили в едином порыве поддержать врачей. Как это было в странах ближнего зарубежья, смотрите на видео.

В Молдове, кстати, подобную акцию планируют повторить в ближайшее воскресенье.

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