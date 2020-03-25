Акция благодарности: весь мир поддерживает врачей, борющихся с COVID-19

Аплодисменты, слова благодарности и включенные фонарики – люди искренне благодарны врачам и стараются поддержать их, как могут.
Медики трудятся практически без сна и без отдыха. В условиях карантина, когда населению рекомендуют не выходить из дома без острой необходимости, люди решили в едином порыве поддержать врачей. Как это было в странах ближнего зарубежья, смотрите на видео.
В Молдове, кстати, подобную акцию планируют повторить в ближайшее воскресенье.
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