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Акция благодарности: весь мир поддерживает врачей, борющихся с COVID-19

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (274)
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https://ru.sputnik.md/video/20200325/29646553/aktsiya-blagodarnosti-ves-mir-podderzhivaet-vrachey-boryuschikhsya-s-COVID-19.html

Врачи всегда спасали человеческие жизни, но в период объявленной в мире пандемии именно от их работы зависит, когда все смогут вернуться к нормальной жизни. Пока медики борются с коронавирусом, акции в их поддержку проходят по всему миру - смотрите видео.

Аплодисменты, слова благодарности и включенные фонарики – люди искренне благодарны врачам и стараются поддержать их, как могут.

В едином порыве - жители Молдовы аплодируют врачам, которые борются с COVID-19
© Sputnik /
Флешмоб: жители Молдовы аплодируют врачам, которые борются с COVID-19
Планета объединилась - флешмобы проходят в Молдове, Грузии, Армении, Азербайджане, Латвии и других странах мира.

Медики трудятся практически без сна и без отдыха. В условиях карантина, когда населению рекомендуют не выходить из дома без острой необходимости, люди решили в едином порыве поддержать врачей. Как это было в странах ближнего зарубежья, смотрите на видео.

В Молдове, кстати, подобную акцию планируют повторить в ближайшее воскресенье.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (274)

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