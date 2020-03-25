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Владимир Путин выступает с обращением к нации

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https://ru.sputnik.md/video/20200325/29649105/live-vladimir-putin-vystupaet-s-obrascheniem-natsii.html
Владимир Путин выступает с обращением к нации
Обращение российского лидера к согражданам связано с темой коронавируса нового типа, который выявлен уже в 170 странах мира.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=69529174&type=mp4
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PT17M45S
2020-03-25T15:21Z

Обращение российского лидера к согражданам связано с темой коронавируса нового типа, который выявлен уже в 170 странах мира.

Президент России Владимир Путин выступает с обращением к гражданам страны из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

Вирус, первый случаи которого выявили в Китае в конце 2019 года, проник уже в 170 стран.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, всего COVID-19 заболели свыше 435 тысяч человек, скончались порядка 19,6 тысячи, а почти 112 тысяч вылечились. Первая по числу летальных исходов — Италия (там количество погибших близится к семи тысячам), за ней следуют КНР, Испания, Иран, Франция и США.

Первым по числу заболевших остается Китай (81 тысяча 661 случай на утро). Следом идут Италия (69 тысяч 176) и США (55 тысяч 225).

В топ-10 стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой по коронавирусу также входят Испания (42 тысячи 58), Германия (33 тысяч 952), Иран (27 тысячи 17), Франция (22 тысячи 637), Швейцария (10 тысяч 171), Южная Корея (9 тысяч 137) и Великобритания (8 тысяч 167).

В Румынии, согласно представленным данным, 794 заболевших, в России - 658, в Молдове - 125, а на Украине - 113.

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