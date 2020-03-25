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Су-57: демонстрация возможностей новейших российских истребителей

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200325/29651499/su-57-rossiyskie-letchiki-prodemonstrirovali-vozmozhnosti-noveyshikh-istrebiteley.html

Полеты показали, чтолетчики полностью освоили новейшие самолеты, научившись управлять ими во всех режимах.

Машины и летчики одинаково хорошо чувствуют себя на предельных показателях высоты, перегрузок и скорости.

Российские многофункциональные истребители пятого поколени
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Путин: Су-57 – лучший истребитель в мире

На кадрах видна отработка одиночного и группового пилотажа, полеты на малых и предельно малых высотах, а также применение авиационных средств поражения. Заключительным этапом стало выполнение элементов ближнего воздушного боя.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают ему превосходство над конкурентами.

Уникальные кадры полетов – в нашем видео.

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