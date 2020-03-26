18:24 26 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD18.00
  • RUB0.23
  • RON4.02
  • UAH0.64
Поиск
Видео

Микки Рурк провел неделю в карантине в Риге - видео

Получить короткую ссылку
11510
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200326/29662371/mikki-rurk-provel-nedelyu-v-karantine-v-rige-video.html

Американскому актеру Микки Рурку пришлось самоизолироваться в одном из рижских отелей. Причина - введение в Латвии режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.

Актер приехал в Латвию на съемки фильма о Второй мировой войне, но был вынужден задержаться в Риге из-за ограничительных мер.

После недели карантина актер все же смог выбраться из Латвии и отправиться в США.

Смотрите на видео, как это было.

Кстати, выходящего из отеля Микки Рурка поприветствовал поклонник, поблагодаривший его за творчество.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Ударим юмором по коронавирусу — как люди не падают духом в карантине
Акция благодарности: весь мир поддерживает врачей, борющихся с COVID-19
Студенческое общежитие в Кишиневе закрыто на карантин - видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Женщина у себя дома в Казани смотрит трансляцию обращения президента России.
Владимир Путин: обращение к нации на фоне распространения коронавируса
Как выглядят парки Кишинева во время чрезвычайного положения – видео
Как выглядят парки Кишинева во время чрезвычайного положения – видео
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться