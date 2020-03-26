Микки Рурк провел неделю в карантине в Риге - видео

Актер приехал в Латвию на съемки фильма о Второй мировой войне, но был вынужден задержаться в Риге из-за ограничительных мер.
После недели карантина актер все же смог выбраться из Латвии и отправиться в США.
Смотрите на видео, как это было.
Кстати, выходящего из отеля Микки Рурка поприветствовал поклонник, поблагодаривший его за творчество.
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