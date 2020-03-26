Граждане России возвращаются домой при поддержке посольства РФ в Молдове

О чартерном рейсе из молдавской столицы авиакомпании FlyOne сообщило ранее посольство России в республике. Вылет намечен на 16.30 по местному времени.
"Посольство продолжает предпринимать необходимые меры по репатриации российских граждан", - отметили в дипмиссии.
А 27 и 28 марта граждане России могут улететь домой на трех специальных рейсах авиакомпании AirMoldova:
- 27 марта - в 13.40 и 19.30;© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation
- 28 марта - в 13.40.
На самолетах этой же авиакомпании из Москвы в Кишинев доставят граждан Молдовы, которые находились на территории России.
Коронавирус в Молдове
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 149 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.
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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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