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Как выглядят парки Кишинева во время чрезвычайного положения – видео

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (312)
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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200326/29668442/kak-vyglyadyat-parki-chisinau-vo-vremya-chrezvychaynogo-polozheniya-video.html

Безлюдными стали зеленые зоны молдавской столице. Скамейки пусты, детские и спортивные площадки закрыты. Лишь изредка появляются прохожие, но и им сотрудники правоохранительных органов напоминают, что без надобности из дома выходить не стоит.

В Молдове действует "красный код" эпидемиологической опасности, а также введен режим чрезвычайного положения в связи с распространением COVID-19. Такие меры в силе до 15 мая.

Власти настоятельно рекомендуют всем оставаться дома и не подвергать свое здоровье и жизнь опасности. Большинство населения следует указаниям руководства страны и не выходит на улицы, поэтому в городе довольно пустынно. 

с 25 марта было решено запретить посещение парков и других мест для отдыха. За соблюдением всех правил следят не только полицейские, но и военные.

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В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 149 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (312)

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