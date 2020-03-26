Как выглядят парки Кишинева во время чрезвычайного положения – видео

Безлюдными стали зеленые зоны молдавской столице. Скамейки пусты, детские и спортивные площадки закрыты. Лишь изредка появляются прохожие, но и им сотрудники правоохранительных органов напоминают, что без надобности из дома выходить не стоит.

В Молдове действует "красный код" эпидемиологической опасности, а также введен режим чрезвычайного положения в связи с распространением COVID-19. Такие меры в силе до 15 мая.

Власти настоятельно рекомендуют всем оставаться дома и не подвергать свое здоровье и жизнь опасности. Большинство населения следует указаниям руководства страны и не выходит на улицы, поэтому в городе довольно пустынно.

с 25 марта было решено запретить посещение парков и других мест для отдыха. За соблюдением всех правил следят не только полицейские, но и военные.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 149 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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