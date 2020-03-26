Как выглядят парки Кишинева во время чрезвычайного положения – видео

В Молдове действует "красный код" эпидемиологической опасности, а также введен режим чрезвычайного положения в связи с распространением COVID-19. Такие меры в силе до 15 мая.
Власти настоятельно рекомендуют всем оставаться дома и не подвергать свое здоровье и жизнь опасности. Большинство населения следует указаниям руководства страны и не выходит на улицы, поэтому в городе довольно пустынно.
с 25 марта было решено запретить посещение парков и других мест для отдыха. За соблюдением всех правил следят не только полицейские, но и военные.
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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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